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FACUA valora la decisión del Gobierno de reducir el IVA de compresas y tampones al 4%

Se trata de una reivindicación histórica de la asociación, que defiende que la menstruación no debe estar penalizada con un impuesto superior al de los medicamentos.

FACUA.org
España-15/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la medida anunciada por el Gobierno en el marco de su propuesta de Presupuestos Generales para 2019 de reducir el Impuesto de Valor Añadido de compresas, tampones y otros productos de higiene femenina al 4%. Se trata de una reivindic

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