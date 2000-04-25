FACUA valora positivamente la decisión de Chaves de exigir 60.000 millones anuales a las tabaqueras
Solicita que la medida vaya unida voluntad política real para reducir el tabaquismo juvenil, con campañas antitabaco y la aplicación de la Ley de Drogas.
FACUA.org
Andalucía-25/04/2000
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