FACUA valora positivamente la demanda contra los cobros abusivos pero pide a Sanidad y Consumo que modifique la Ley de Aparcamientos
La Federación considera que la prohibición del cobro por horas completas debería establecerse claramente en su normativa.
FACUA.org
España-09/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) valora positivamente la denuncia presentada ante los juzgados de primera instancia de Madrid por el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo contra los cobros abusivos en los aparcamientos, pero recuerda que es