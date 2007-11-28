FACUA valora positivamente las sanciones a las aerolíneas pero las considera "insuficientes"
Señala que con esta acción, Cataluña es "un ejemplo a imitar" por otras comunidades autónomas.
FACUA.org
Cataluña-28/11/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha valorado positivamente las sanciones anunciadas por la Agencia Catalana de Consumo (ACC) a las veintinueve aerolíneas que operan en Cataluña, aunque consideró que las cuantías resultan «insuficientes»<