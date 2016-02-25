FACUA ve escandaloso que Industria reconociese en secreto otros 295 millones de deuda a ACS por Castor
La decisión fue adoptada un mes antes de las generales pero se ocultó a la opinión pública, con el claro objetivo de que no influyera en los resultados electorales.
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España-25/02/2016
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Plataforma Castor. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que el Ministerio de Industria haya ocultado el reconocimiento de otros 295 millones de euros de deuda a ACS y sus socios en Escal UGS por el fallido proyecto del almacen de gas Castor.
La asociación ve extraordinariamente gr