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FACUA ve escandaloso que Industria reconociese en secreto otros 295 millones de deuda a ACS por Castor

La decisión fue adoptada un mes antes de las generales pero se ocultó a la opinión pública, con el claro objetivo de que no influyera en los resultados electorales.

FACUA.org
España-25/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que el Ministerio de Industria haya ocultado el reconocimiento de otros 295 millones de euros de deuda a ACS y sus socios en Escal UGS por el fallido proyecto del almacen de gas Castor.

La asociación ve extraordinariamente gr

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