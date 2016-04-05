FACUA ve irrisoria la multa "leve" a Ticketmaster por ofertar entradas a precios más bajos de los reales
La asociación critica que se castigue a la plataforma por la venta en 2014 de pases para los Rolling Stones con una sanción minúscula y que la empresa además se beneficie de una reducción al pagarla.
FACUA.org
España-05/04/2016
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