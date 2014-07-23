FACUA ve ruin que se malvenda Catalunya Banc con pérdidas equivalentes al recorte en educación y sanidad
La organización critica que no se pida la más mínima contrapartida al comprador, como que paren los desahucios. El Estado ha gastado más de 13.000 millones de dinero público en la entidad, por la que se pagará, como máximo, 1.187 millones.
FACUA.org
España-23/07/2014
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Los ciudadanos pierden definitivamente con esta venta 11.839 de los 13.624 millones de euros públicos invertidos en el rescate de Catalunya Banc.
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno haya subastado el nacionalizado Catalunya Banc a precio de saldo a costa del dinero público recortado a los ciudadanos en sanidad y educación. Este martes se ha hecho público que el Fondo de Restructuración O