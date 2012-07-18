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FACUA ve una tomadura de pelo que Bruselas prorrogue otra vez las restricciones a líquidos en el equipaje de mano

Contribuye a crear una alarma injustificada de ataque terrorista y supone un gran negocio para las tiendas de los aeropuertos.

FACUA.org
Europa-18/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera una tomadura de pelo a los pasajeros que la Comisión Europea vuelva a prorrogar, de forma prácticamente indefinida, las restricciones a los líquidos en el equipaje de mano de los aviones.

Según la propuesta adoptada

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