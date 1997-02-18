FACUA y AAEC-ITV celebran unas Jornadas sobre 'Inspección Técnica de Vehículos y Consumidores'
Ambas entidades mantienen un convenio de colaboración para la información y protección de los usuarios del servicio de ITV.
FACUA.org
Andalucía-18/02/1997
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Los próximos días jueves 20 y viernes 21 de febrero tendrán lugar las Jornadas Inspección Técnica de Vehículos y Consumidores, organizadas por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Asociació