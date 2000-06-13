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FACUA y Al-Andalus denunciarán a Repsol, Cepsa y BP ante el Tribunal de Defensa de la Competencia

Ambas federaciones comienzan su campaña Contra las Subidas de la Gasolina con el reparto de 250.000 octavillas.

FACUA.org
Andalucía-13/06/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, comenzarán esta semana su campaña Contra las Subidas de la Gasolina con la distribución de 250.000 octavilla

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