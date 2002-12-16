FACUA y Al-Andalus rompen los contratos programa suscritos con el PSOE de Andalucía para las Autonómicas de 2000
Ambas federaciones informarán mañana en rueda de prensa de los motivos que les han llevado a romper los acuerdos dado sus reiterados y generalizados incumplimientos.
FACUA.org
Andalucía-16/12/2002
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y la secretaria general de la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, Mª de los Angeles Rebollo Sanz,