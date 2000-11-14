FACUA y CEA celebran una jornada de encuentro con Cimex, la principal corporación empresarial de Cuba
La Jornada de encuentro entre los empresarios andaluces y la corporación Cimex se celebra en el marco del convenio de colaboración que la entidad cubana tiene desde mayo con FACUA.
FACUA.org
Andalucía-14/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) celebrarán mañana miércoles en Sevilla una jornada de encuentro con Cimex, la principal corporación empresaria