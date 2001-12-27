FACUA y Commercia desarrollarán campañas de información a los consumidores en centros comerciales
Ambas entidades han suscrito hoy un convenio de colaboración por el que crearán una mesa de mediación para resolver reclamaciones de usuarios de los centros comerciales gestionados por Commercia.
FACUA.org
Andalucía-27/12/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y Comercia, Actuaciones Comerciales y de Ocio pondrán en marcha campañas de información a los consumidores sobre sus derechos en centros comerciales gestionados por la empresa.