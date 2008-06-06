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FACUA y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria firman un convenio de concertación

Entre sus objetivos destaca el compromiso de solucionar las reclamaciones de los socios de FACUA a través del diálogo y la mediación.

FACUA.org
España-06/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (Cgcoapi) han firmado un convenio de concertación.

Entre sus objetivos destaca el compromiso de solventar los conflictos que puedan surgir ent

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