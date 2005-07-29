FACUA y Gas Natural firman un convenio para promover medidas de información y protección de los usuarios de servicios energéticos
Entre otros aspectos, se articularán mecanismos de mediación amistosa para la resolución de conflictos y se fomentará la realización de estudios e intercambio de información relacionada con el consumo energético.
FACUA.org
España-29/07/2005
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Francisco Sánchez Legrán, presidente de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), y Jordi García Tabernero y Amadeo Juan, director de Comunicación y Gabinete de Presidencia y director de la Oficina de Garantía al Cliente