FACUA y la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía suscriben un convenio de colaboración
Cada año, más de 400.000 andaluces, el 80% beneficiarios del SAS, reciben unas 700.000 prestaciones de estos establecimientos.
FACUA.org
Andalucía-03/12/1999
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La Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía (Asoan), sectorial de la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA) para los establecimientos de ortopedia, y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA