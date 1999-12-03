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FACUA y la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía suscriben un convenio de colaboración

Cada año, más de 400.000 andaluces, el 80% beneficiarios del SAS, reciben unas 700.000 prestaciones de estos establecimientos.

FACUA.org
Andalucía-03/12/1999
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La Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía (Asoan), sectorial de la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA) para los establecimientos de ortopedia, y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA

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