FACUA y la Asociación de Entidades Concesionarias de ITV celebran sus 'IV Jornadas de Encuentro'
Analizarán la repercusión que tendrían las medidas liberalizadoras anunciadas por el Gobierno central sobre la calidad del servicio.
FACUA.org
Andalucía-11/12/2000
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Mañana martes 12 de diciembre tendrán lugar en la localidad sevillana de Carmona las IV Jornadas de encuentro entre las empresas concesionarias de ITV y los usuarios del servicio, coorganizadas por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (