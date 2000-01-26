FACUA y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado suscriben un convenio de colaboración
Articularán mecanismos para resolver de forma dialogada los posibles conflictos entre los consumidores y las más de 1.260 empresas integradas en Faecta.
FACUA.org
Andalucía-26/01/2000
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y el presidente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta), Acisclo Pérez Godoy, han firmado el