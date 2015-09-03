Fallece una paciente con 'aspergillus' en el nuevo hospital de Vigo
La semana pasada, el Servicio Gallego de Salud paralizó el traslado de enfermos a este centro por no estar garantizada la calidad del aire ambiental.
FACUA.org / Europa Press
Galicia-03/09/2015
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Aunque las obras aún no han finalizado, el hospital Álvaro Cunqueiro tiene alrededor de 200 pacientes ingresados. | Imagen: sergas.es
Una mujer de 65 años ha fallecido este miércoles en la UCI del nuevo hospital de Vigo, según han confirmado fuentes hospitalarias, que han señalado que la paciente estaría afectada por el hongo aspergillus.
La mujer padecía una patolog&iacut