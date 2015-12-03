FCC Aqualia amenaza a FACUA Cádiz con una querella por denunciar un fraude al sustituir contadores
La asociación lamenta que la suministradora de agua intente silenciar sus denuncias en lugar de poner fin a las graves irregularidades que está cometiendo en distintos municipios.
FACUA.org
Cádiz-03/12/2015
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FACUA Cádiz lamenta que FCC Aqualia intente silenciar sus denuncias por el fraude en la sustitución de contadores con una amenaza de querella en lugar de poner fin a las graves irregularidades que la empresa está cometiendo en los distintos municipios de la provincia donde ti