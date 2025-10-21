Feria del Libro: FACUA Córdoba detecta que las casetas incumplen la obligación de informar sobre la existencia de hojas de reclamaciones
La asociación pide al Ayuntamiento de la capital que no sea cómplice y que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
FACUA.org
Córdoba-21/10/2025
FACUA Córdoba denuncia que la totalidad de las casetas instaladas en la Feria del Libro de Córdoba incumplen la normativa vigente en materia de consumo al no exhibir el cartel obligatorio que informa sobre la disponibilidad de hojas de quejas y reclamaciones para los consumidores y usuarios.