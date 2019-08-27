Festival Gigante: nueva denuncia a un festival por prohibir el acceso con comida y bebida del exterior
Con este evento, que se celebra en Guadalajara, ya son 45 los conciertos de estas características denunciados por FACUA en 2019.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-27/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Festival Gigante, que se celebra del 29 al 31 de agosto en Guadalajara, por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. La denuncia ha sido presentada ante la Dirección General de S