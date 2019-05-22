Findirect, condenada a devolver 1.747 euros a una usuaria afectada por el cierre de las clínicas Nou Dent
La socia de FACUA Comunidad Valenciana contrató tratamientos dentales para sus dos hijas financiado que fueron interrumpidos repentinamente pero le siguieron cobrando.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-22/05/2019
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Imagen: clinicasnoudent.com.
El Juzgado de Primera Instancia Número 15 de Valencia ha condenado a la entidad financiera Findirect a pagar 1.747 euros, más intereses, a una socia de FACUA Comunidad Valenciana por dos tratamientos a cada una de sus dos hijas en la clínica dental Nou Dent de Valencia que nu