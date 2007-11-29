Fomento anuncia la renovación de los trenes Talgo entre Galicia y Madrid para enero de 2008
También se sustituirán los convoyes entre Galicia y País Vasco, aún sin fecha fija.
FACUA.org
España-29/11/2007
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La secretaria general de Infraestructuras de Fomento, Josefina Cruz, anunció ayer la renovación en enero de 2008 de los trenes Talgo que unen Galicia y Madrid que, según las estimaciones del Ministerio, reducirán el tiempo de trayecto entre 15 y 27 minutos. Asim