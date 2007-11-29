Más noticias

Fomento anuncia la renovación de los trenes Talgo entre Galicia y Madrid para enero de 2008

También se sustituirán los convoyes entre Galicia y País Vasco, aún sin fecha fija.

FACUA.org
España-29/11/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La secretaria general de Infraestructuras de Fomento, Josefina Cruz, anunció ayer la renovación en enero de 2008 de los trenes Talgo que unen Galicia y Madrid que, según las estimaciones del Ministerio, reducirán el tiempo de trayecto entre 15 y 27 minutos. Asim

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos