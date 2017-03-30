Ford revisará casi medio millón de coches en Estados Unidos y Canadá por fallos en motores y cerrojos
El fabricante ha detectado sendas anomalías en el ensamblaje de los propulsores, que eleva el riesgo de fuego en los mismos, y en los seguros de las puertas, que pueden llegar a abrirse accidentalmente.
FACUA.org / Agencias
América-30/03/2017
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El fabricante de coches Ford ha advertido de la llamada a revisión de a llamado a revisión a más de 450.000 vehículos comercializados en Estados Unidos y Canadá tras haber detectado un fallo en el ensamblaje del motor que puede desembocar en el ince