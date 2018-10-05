Foro de debate sobre 'La defensa de los consumidores como aportación al fortalecimiento de la democracia'
En el primer foro virtual participaron 52 miembros de instituciones y organizaciones de nueve países latinoamericanos.
FACUA.org
América-05/10/2018
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La Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, con el apoyo de del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Consumidores (Oclac), han puesto en marcha el programa de foros virtuales Consumidores por la Justicia y la Sosteni