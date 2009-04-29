Francia logra que la UE avale su polémica ley contra el intercambio gratuito de archivos en Internet
La cuestión ahora es cómo detectar que los usuarios comparten archivos protegidos por derechos de autor sin que ello implique una vulneración de su privacidad, un derecho fundamental.
FACUA.org
Europa-29/04/2009
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Francia logró este miércoles que la Unión Europea avale su polémica ley contra el intercambio gratuito de archivos en Internet en la reforma de la normativa comunitaria en materia de telecomunicaciones, que fue objeto de un acuerdo definitivo entre la Eurocámara