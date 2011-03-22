Francia multa a Google con 100.000 euros por recoger datos con Street View
La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia considera que los datos a los que ha tenido acceso el buscador comprometen seriamente la privacidad de los usuarios.
FACUA.org
Europa-22/03/2011
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El secretario general de la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia (CNIL), Yann Padova, ha confirmado que Google deberá hacer frente a una sanción de 100.000 euros por haber recogido datos con su programa Street View. Las autoridades