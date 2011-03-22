Más noticias

Francia multa a Google con 100.000 euros por recoger datos con Street View

La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia considera que los datos a los que ha tenido acceso el buscador comprometen seriamente la privacidad de los usuarios.

FACUA.org
Europa-22/03/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El secretario general de la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia (CNIL), Yann Padova, ha confirmado que Google deberá hacer frente a una sanción de 100.000 euros por haber recogido datos con su programa Street View. Las autoridades

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos