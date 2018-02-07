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Francia prohíbe utilizar el teléfono móvil en los vehículos, incluso estando detenidos

Este país de la Unión Europea pretende acabar con las distracciones, descuidos y despistes al volante con estas nuevas sanciones.

FACUA.org
Internacional-07/02/2018
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Francia ha decidido que va a prohibir el uso del móvil por parte de los conductores en cualquier situación dentro del vehículo, incluso parándose en un lado de la vía, se esté o no dificultando el tráfico. A partir de ahora, la multa podrá l

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