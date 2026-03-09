Francia realizará controles en las gasolineras para evitar abusos en las subidas de precios
El primer ministro francés ha señalado que "la guerra en Oriente Medio no puede utilizarse como pretexto para aumentar abusivamente los precios de los carburantes".
Internacional-09/03/2026
Sébastien Lecornu, primer ministro francés, ha anunciado que impulsará un «plan excepcional» de 500 controles en gasolineras entre el lunes 9 y el miércoles 11 de marzo para evitar abusos con las subidas de precios que se están produciendo desde el estallido de la guerr