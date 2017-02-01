Francia revela que una veintena de agencias y compañías aéreas inflan los precios de venta 'online'
FACUA reclama a la Aecosan y a las autoridades autonómicas de Consumo que lleven a cabo una investigación similar en el sector para detectar las prácticas irregulares.
FACUA.org
España-01/02/2017
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La Dirección General de la Competencia, el Consumo y Contención de los Fraudes (Dgccrf, por sus siglas en francés) de Francia ha revelado que una veintena de agencias y compañías aéreas que venden billetes en internet inflan los precios finales que ofrece