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Francia revela que una veintena de agencias y compañías aéreas inflan los precios de venta 'online'

FACUA reclama a la Aecosan y a las autoridades autonómicas de Consumo que lleven a cabo una investigación similar en el sector para detectar las prácticas irregulares.

FACUA.org
España-01/02/2017
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La Dirección General de la Competencia, el Consumo y Contención de los Fraudes (Dgccrf, por sus siglas en francés) de Francia ha revelado que una veintena de agencias y compañías aéreas que venden billetes en internet inflan los precios finales que ofrece

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