Fraude masivo en Francia: millones de botellas de vino español, vendidas como francés
Esta estafa, conocida como "afrancesamiento", esta penada con hasta dos años de cárcel y sanciones de 300.000 euros que pueden aumentar hasta el 10 por ciento de la facturación.
Europa Press
Internacional-12/07/2018
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Las autoridades francesas de lucha contra el fraude han sacado a la luz una estafa por la que el origen de millones de litros de vino rosado español, hasta 70.000 hectolitros o 10 millones de botellas, fueron puestos a la venta como si se tratase de vino francés. Un fraude conocido