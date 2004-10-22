Frosties no podrá usar su eslogan en Gran Bretaña porque incurre en publicidad engañosa
La ASA considera que la afirmación eat right no es aceptable para este producto dirigido a niños con un 40% de azúcar.
FACUA.org
Europa-22/10/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La autoridad de los estándares publicitarios (ASA, Advertising Standards Authority), ha prohibido a la marca de cereales Frosties, perteneciente a Kellogg’s la utilización en sus anuncios del eslogan eat right. Éste ha sido calificado de publicidad engaños