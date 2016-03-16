Ganemos Córdoba veta la participación de los consumidores en la mesa de trabajo de Emacsa
Esta agrupación insiste en perpetuar un modelo que impide la intervención de otros agentes sociales y económicos representativos de la ciudadanía.
FACUA.org
Córdoba-16/03/2016
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FACUA Córdoba critica el veto que sufre por parte de Ganemos Córdoba para que esta asociación de consumidores forme parte de la mesa de trabajo en la que se elaboraran las nuevas tarifas de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa). La asociación conside