Nuestras acciones

Gas Natural Fenosa pretendía cobrar 6.000 euros a una socia de FACUA por unas facturas ya pagadas

Poco después de solicitar la baja del contrato, la compañía le requirió el pago de periodos de consumo ya satisfechos por una supuesta irregularidad en la conexión del equipo de medida de su contador.

FACUA.org
Madrid-01/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Gas Natural Fenosa ha anulado una factura de 6.024 euros que pretendía cobrar a R.S.P, socia de FACUA Madrid, por una supuesta irregularidad en la conexión del equipo de medida de su contador eléctrico.

En febrero de 2015,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos