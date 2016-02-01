Gas Natural Fenosa pretendía cobrar 6.000 euros a una socia de FACUA por unas facturas ya pagadas
Poco después de solicitar la baja del contrato, la compañía le requirió el pago de periodos de consumo ya satisfechos por una supuesta irregularidad en la conexión del equipo de medida de su contador.
FACUA.org
Madrid-01/02/2016
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Gas Natural Fenosa ha anulado una factura de 6.024 euros que pretendía cobrar a R.S.P, socia de FACUA Madrid, por una supuesta irregularidad en la conexión del equipo de medida de su contador eléctrico.
En febrero de 2015,