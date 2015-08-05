Gas Natural intentó cobrar más de 9.000 euros a un usuario después de destruir su contador
La vivienda de este socio de FACUA Comunidad Valenciana llevaba diez años desocupada y sin consumo.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-05/08/2015
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Un técnico de la empresa tomó nota erróneamente de la lectura real del contador, pero no se pudo comprobar porque Gas Natural Fenosa lo destruyó. | Imagen: Gas Natural Fenosa
FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Gas Natural Fenosa rectifique una factura de 9.222 euros que pretendía cobrar a su socio de la Comunidad Valenciana José Miguel García después de haberle dado de baja en el servicio y destruido su contador. El a