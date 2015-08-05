Nuestras acciones

Gas Natural intentó cobrar más de 9.000 euros a un usuario después de destruir su contador

La vivienda de este socio de FACUA Comunidad Valenciana llevaba diez años desocupada y sin consumo.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-05/08/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Gas Natural Fenosa rectifique una factura de 9.222 euros que pretendía cobrar a su socio de la Comunidad Valenciana José Miguel García después de haberle dado de baja en el servicio y destruido su contador. El a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos