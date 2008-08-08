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General Motors pagará 180 millones de multa por aportar informaciones falsas a los inversores

El pago de esta sanción está pendiente de la aprobación del Tribunal Federal del Estado de Michigan, en EEUU.

FACUA.org
América-08/08/2008
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El consorcio automovilístico estadounidense General Motors tendrá que pagar una multa de 277 millones de dólares (179,8 millones de euros al cambio actual) en efectivo por aportar información «falsa» y «engañosa» a los inversores, informaron hoy lo

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