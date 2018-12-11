Google+ adelanta su cierre tras descubrirse otro error que expuso los datos de 52 millones de usuarios
La interfaz de programación de aplicaciones afectada por un 'bug' permitía el acceso de otras aplicaciones a la información del perfil de los usuarios. La empresa corrigió el 'bug' en una semana.
Europa Press
Internacional-11/12/2018
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Google ha anunciado que adelanta el cierre de su red social, Google+, después de descubrir que con una actualización de software de noviembre la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por su sigla en inglés) de la plataforma se ha visto afectada por un bug<