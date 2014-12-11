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Google News cerrará en España el 16 de diciembre por la nueva Ley de Propiedad Intelectual

La nueva norma obliga a las publicaciones españolas a cobrar a los buscadores por mostrar sus textos.

Europa Press
España-11/12/2014
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Google News España cerrará el próximo 16 de diciembre y las publicaciones españolas dejarán de estar incluidas en el buscador, debido a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a las publicaciones españolas a cobrar a los buscadores por mostrar s

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