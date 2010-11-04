Google pagará a los usuarios estadounidenses de Buzz que denunciaron a la compañía
También destinará seis millones de euros a un fondo para proteger la privacidad en Internet.
FACUA.org
América-04/11/2010
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Google ha anunciado que abonará más de seis millones de euros a organizaciones que fomenten la privacidad a un fondo para que reparta el dinero entre varias organizaciones que se ocupan de proteger la privacidad en internet.
Asimismo, la compañía ha anunciado q