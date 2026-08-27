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Alerta sobre un fallo en un componente eléctrico interno en ventiladores de soporte vital Astral: implica riesgo de muerte o lesiones graves

Los productos afectados son los ventiladores Astral 100 y Astral 150, así como los repuestos de la placa electrónica (PCBA) de ambos ventiladores, fabricados antes de octubre de 2024.

FACUA.org
España-27/08/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través de la empresa francesa RedMed SAS, representante autorizado en la Unión Europea del fabricante ResMed Ltd (Australia), de que determinados ventiladores de soporte vital

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