Griñán se compromete a firmar un Pacto por la protección de los consumidores en Andalucía
En su primer encuentro institucional con el movimiento de consumidores, anuncia que en enero el Gobierno andaluz tendrá elaborado el documento que servirá como base.
FACUA.org
Andalucía-09/11/2011
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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha mantenido esta mañana su primer encuentro institucional con el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), el máximo órgano de consulta y participación de los consumidores, y los máximos dirigentes de las feder