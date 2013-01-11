Güemes es consejero de la empresa que se ha quedado con la gestión de los análisis clínicos que privatizó
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid forma parte desde agosto del consejo de administración de Unilabs, integrada en el grupo Capio.
FACUA.org
Madrid-11/01/2013
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La empresa sanitaria Unilabs, integrada en el grupo Capio, acaba de comprar el 55% de la Unión Temporal de Empresas a la que el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, adjudicó el servicio público de análisis en