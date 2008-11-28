Habitat presenta concurso voluntario de acreedores con una deuda de 2.300 millones
Es la segunda gran inmobiliaria que se declara insolvente después de Martinsa-Fadesa.
FACUA.org
España-28/11/2008
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La inmobiliaria Habitat presentó hoy en los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona solicitud de concurso voluntario de acreedores, al no poder hacer frente a la deuda de 2.300 millones de euros que actualmente soporta, informó hoy la empresa.
Se trata de la segunda gran inmob