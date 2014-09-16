Hacienda descubre un fraude masivo de Ono en el pago del IVA
El ministerio estima en 60 millones de euros la cantidad que ha dejado de recaudar por diferentes transacciones de compra venta de tráfico de llamadas de la empresa de telecomunicaciones, comprada recientemente por Vodafone.
FACUA.org
España-16/09/2014
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Hacienda ha abierto una investigación por fraude masivo por la no declaración del impuesto del valor añadido (IVA) –por valor de unos 60 millones de euros- en diferentes transacciones de compraventa internacional de tráfico de llamadas a través de una