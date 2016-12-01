Más noticiasMedidas para cumplir con el objetivo de déficit

Hacienda gravará las bebidas azucaradas y subirá los impuestos del tabaco y el alcohol

El Ejecutivo pretende subir el impuesto a algunas bebidas alcohólicas de alta gradación, pero no a la cerveza y el vino. Por contra, no modificará el de los carburantes.

FACUA.org / Agencias
España-01/12/2016
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El Gobierno tiene previsto gravar las bebidas carbonatadas así como subir los impuestos especiales al alcohol y al tabaco, según está previsto en una de las medidas fiscales que serán aprobadas este viernes y que serán enviadas a Bruselas para cumpl

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