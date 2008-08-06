Hacienda ha recaudado 142 millones de euros en operaciones fraudulentas con billetes de 500 euros
El número de estos billetes en circulación se mantiene estable tras la caída iniciada el pasado verano.
FACUA.org
España-06/08/2008
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Las medidas de investigación de fraude fiscal relacionado con el uso masivo de billetes de 500 euros parecen estar dando resultados. Asi, Hacienda ha conseguido recaudar ya más de 142 millones de euros destapando operaciones de este tipo en los últimos dos años, mientr