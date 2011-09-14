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Honda llama a revisión a 390 propietarios del modelo CR-Z en España por un fallo en el motor

Los automóviles podrían moverse en sentido opuesto al de la conducción y causar una colisión a velocidades “muy bajas”.

FACUA.org
Internacional-14/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que la compañía japonesa Honda ha llamado a la revisión de 390 vehículos del modelo CR-Z por un fallo en el motor eléctrico.

Esta incidencia puede provocar, según el fabricante, que el motor girase a l

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