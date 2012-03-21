Hoy, Ryanair pedirá en los tribunales que las denuncias de FACUA contra sus fraudes millonarios sean silenciadas
Se celebra la audiencia previa del procedimiento abierto en el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla. La aerolínea irlandesa pretende censurar las declaraciones públicas de la asociación ante sus prácticas lesivas para los derechos de los pasajeros.
FACUA.org
España-21/03/2012
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Este miércoles 21 de marzo Ryanair pedirá a un juez que las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción contra sus fraudes millonarios sean silenciadas.
La compañía irlandesa pretende que la Justicia prohíba a la asociacion realizar «declaracione