Huelga de compras: Medio centenar de organizaciones llaman a no pisar las grandes superficies este 4 de noviembre
Cooperativas de consumo, grupos ecologistas, entidades de la economía solidaria, sindicatos, asociaciones vecinales y comercios de barrio se suman a la iniciativa promovida por Inquilinas, Justicia Alimentaria y FACUA.
FACUA.org
España-03/11/2026
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La huelga de compras crece. Lo que empezó el 27 de octubre como una alianza entre FACUA-Consumidores en Acción, Sindicatos de Inquilinas, Justicia Alimentaria, REAS Red de Redes y Ecologistas en Acción reúne ya a 50 entidades de todo el Estado. Todas ellas llaman a que